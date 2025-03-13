全民權證／昇陽半 兩檔吸睛

經濟日報／ 記者崔馨方整理
圖／經濟日報提供
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昇陽半導體（8028）因應客戶二奈米製程擴產需求，將原定2026年擴產計畫提前，預計2025年即提升至月產能80萬片，技術領先同業。先進製程的推進帶動再生晶圓需求提升，使營運步入強勁成長軌道，法人首度給予「買進」評等。

隨產能到位，昇陽半導體將優先受惠擴產紅利，並持續切入較高的測試與承載晶圓，推動營收再度爆發。此外，在AI應用與ATV市場回溫的帶動下，晶圓薄化業務可望雙位數成長。法人預估，2025年營收年增約38%至49億元，每股純益（EPS）有望再創歷史新高。

權證發行商建議，看好昇陽半導體後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數120天以上等條件的權證介入，藉以放大槓桿利潤。（中國信託證券提供）

昇陽半導體 晶圓 權證 營收

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