全民權證／雙鴻 押逾四個月

經濟日報／ 記者何佩儒整理
圖／經濟日報提供
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雙鴻（3324）前兩月營收端出成長逾三成的成績單，法人看好，輝達GB200出貨符合預期，GB300對散熱的需求更高，首季雙鴻營收仍將呈現季增。

根據統計，雙鴻2月營收為13億元，年增77%，主要動能來自於水冷應用持續發酵、一般伺服器市占率較去年同期增加、新世代顯示卡推出帶動需求。累計前二月營收26.7億元，年增率33%。法人分析，雙鴻首季在GB200的出貨符合公司預期，3月在GB200還有部分客戶轉量產，第2季也還會有一些Hopper的單，對營運正向看待。至於GB300的明確時間點還是取決於輝達，預估第3季有機會看到。

權證發行商表示，看好雙鴻的投資人可挑選價外20%至價內10%，有效天期四個月以上的權證介入。（永豐金證券提供）

權證 營收 輝達 雙鴻

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