全民權證／上銀 挑價內外5%
上銀（2049）主要從事精密滾珠螺桿、線性傳動元件、工業用機器人、各式機械手臂、Torque Motor迴轉工作臺、減速機、精密軸承以及醫療設備的研發與製造，2月合併營收19.31億元、年增13.2％，創同期第三高；前二月合併營收38.31億元、年增9.2％。
法人指出，上銀營運有三利多：第一，俄烏停戰機率大增，將帶動戰後製造業需求；第二，自動化產業景氣進入擴張周期，被視為自動化產業景氣的領先指標的工具機產業訂單連四個月成長；機器人營收占比逐漸攀升，工業機器人預估開始量產，從半導體設備到自動化設備產業都有需求帶動。
看好上銀後市的投資人，可買進價內外5%以內、距離到期日120天以上的認購權證入手。（統一證券提供）
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