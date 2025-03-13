台光電、台燿 選長天期

台股昨（13）日開高震盪走低，終場下跌316點，以最低點21,961收市。盤面上，台光電（2383）、台燿（6274）等銅箔基板（CCL）族群逆勢上漲，發行券商指出，對於CCL族群後續表現看多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

銅箔基板供應商台光電，為全球龍頭無鹵材、高速材料供應商，法人指出，第1季受惠ASIC客戶需求暢旺，淡季不淡；全年而言，受惠雲廠商加速布建ASIC伺服器需求，客戶需求強勁，加上供應地位穩固及掌握最多上游材料資源，可望帶動2025年營收持續有創新高的表現。

法人看好台光電在AI發展中受惠程度高，配合過去二、三年間CCL產能擴充年增率達15~20%，長期來說，伺服器、高階網路交換器高階CCL營運樂觀看待。

另一方面，台光電除了在AI Server市占率高達70%以上，原本台光電產品在美系客戶的Mac或MacBook Air等搭載M3的晶片組高階PC/NB，也會有對應高階的CCL基板材料需求。

台燿受惠800G、AI相關高階CCL需求正向，2月營收21.5億元，月增7%、年增82%；累計前二月營收41.8億，較去年同期成長56%，第1季將淡季不淡。

法人認為，800G業務有望爭取更多終端客戶及產品，且來自AI伺服器及高階交換器的市場需求及成長趨勢明確，加上Edge AI加速發展、AI PC滲透率提升可期，將同步推升Low Loss市場規模成長，台燿配合泰國廠產能開出，看好2025年營收成長率有機會上看雙位數。

權證發行商建議，看好台光電、台燿可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。