光寶科、台達電 四檔靚

受惠雲端運算及高階伺服器電源管理需求，兩大電源供應器廠光寶科（2301）、台達電（2308）2月營收表現亮眼，法人看好，電源供應器廠跨足散熱市場逐漸開花結果，將成新營運成長動能。

根據統計，光寶科2月營收109.1億元，年增35%；累計前二月營收230.6億元，年增 28.2%。其中雲端及物聯網部門營收占42%，雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，年增逾六成；資訊及消費性電子部門營收占比37%，受惠產品組合優化與應用市場多元化，高階電源、低軌衛星電源與智慧輸入裝置出貨成長，年增近三成。

圖／經濟日報提供

台達電2月營收380.8億元，年月雙增，累計前二月營收為754.7億元，年增26.3%，創歷來同期新高。法人分析，在新世代AI伺服器推出下，零組件規格將隨之提升，帶動電源模組、電源供應器瓦數、風扇、BBU、散熱等產品價值提升。台達電在液冷相關應用皆具備自製能力並提供完整的解決方案，有利取得市場占有率，看好散熱相關應用有望成為台達電另一成長引擎。

權證發行商表示，投資人若看好光寶科與台達電後續表現，可以挑選價內外20%以內，90天期以上的權證，以小金搏大利。