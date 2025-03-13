快訊

曾遭越界入侵！俄羅斯正式宣布「趕出烏軍」 收復庫斯克關鍵據點

「亞亞」成第一人！宣揚武統遭廢止依親許可 移民署再約談2網紅陸配

高檢署檢察官黃錦秋判免職 法務部上訴不得改任檢事官

上櫃權證交易競賽 元富證券蟬聯兩屆冠軍

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證券獲櫃買中心頒發2024年度上櫃權證獎勵競賽「權心活躍獎」第一名及「上櫃股票ETF造市英雄獎」，(左至右)元富證券總經理張清發、櫃買中心總經理陳麗卿、元富證券投資本部資深副總瞿玉娟。(元富證券/提供)
元富證券獲櫃買中心頒發2024年度上櫃權證獎勵競賽「權心活躍獎」第一名及「上櫃股票ETF造市英雄獎」，(左至右)元富證券總經理張清發、櫃買中心總經理陳麗卿、元富證券投資本部資深副總瞿玉娟。(元富證券/提供)

新光金控旗下元富證券，積極參與主管機關推動權證發展，繼2023年度榮獲「權心活絡獎」冠軍，13日獲頒櫃檯買賣中心2024年度上櫃權證獎勵競賽「權心活躍獎」第一名，於「證券經紀商營業據點上櫃權證受託買賣累計成交金額」蟬聯冠軍，顯現元富證券推動權證業務有成，二度獲獎除肯定元富證券對權證活絡的貢獻，更展現出權證投資人對元富證券品牌的深度認同。此外，元富亦獲「上櫃股票ETF造市英雄獎」殊榮。由元富證券總經理張清發、投資本部資深副總瞿玉娟代表出席受獎。

根據證期局統計，2024年市場權證交易量較2023年成長28.27%，元富證券貼近市場發展趨勢，落實普惠及友善金融服務，在元富證券官網及自行開發的好富投APP皆設立「權證」商品專區。其中，好富投APP「權證資訊專區」透過發行券商、現貨標的或自行設定篩選條件，協助投資人迅速找到最符合需求的權證投資標的，為從事交易的最佳輔助利器。未來也將持續精進數位交易體驗，進一步提高客戶參與權證投資的熱情。

元富證券13日同步榮獲上櫃股票ETF造市英雄獎，表彰元富證ETF交易團隊長期耕耘ETF商品的造市服務。元富致力提供投資人良好的ETF投資環境，所參與造市的ETF遍布所有商品種類。從早期的台股ETF陸續衍生至海外股票ETF，到近幾年成為市場熱議話題的債券ETF等等。所合作的ETF商品發行商，幾乎涵蓋目前市場上所有的投信公司，顯見元富證券在推動ETF市場的發展皆有一定的地位，未來將持續參與推動更多創新的ETF商品供投資人選擇，為台灣未來ETF市場的發展貢獻一份心力。

此外，為便利投資人開立證券帳戶，積極推廣元富證券分戶帳開戶，不須另外開立銀行帳戶，只需綁定現有的銀行帳戶，即可完成證券開戶流程。不僅大幅縮減投資人時間成本，並透過分戶帳統一管理資金及帳務，一戶完成多種商品交割，包含：股票買賣、信用交易、申購競拍、認股借貸與複委託業務等，清楚掌握投資交易歷程。未來將持續增加可承做業務，藉以滿足客戶多元投資需求。

元富證券表示，全台43家分公司提供數位與臨櫃服務，橫跨全台灣北、中、南、東，遍及各地精華熱鬧地區，持續以專業貼近客戶需求，取得投資人信賴，期許成為投資人心目中的首選券商。

ETF 元富

延伸閱讀

昔規模破20億！這檔ETF下市變壁紙…發行商「下櫃清算」錢拿得回來嗎？

台積電、世芯 權證押寶長天期

大立光、美律 權證四檔帶勁

全民權證／富世達 兩檔有看頭

相關新聞

上銀、華城 聚焦長天期

台股近期在行情趨於震盪之際，市場風向轉至基本面，其中，法人圈點名看好今年營運展望的上銀（2049）、華城（1519）等個...

最牛一輪／華邦電看旺 統一52夯

華邦電（2344）被摩根士丹利證券報告點名，評等從劣於大盤連升二級到優於大盤，目標價從12元增加到25元，主因華邦電的N...

台指期 短線保守操作

台股昨（12）日開高走高，呈現跌深反彈格局，終場指數上漲207點、收在22,278點；台指期也大漲205點、至22,23...

期貨商論壇／台積期 提防賣壓

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國總統川普宣布將把對加拿大鋼鐵和鋁祭出的進口關稅，從25%提高一倍至50%，藉此報復加國安大...

富世達、世紀鋼 四檔火

台股昨（12）日隨低接買盤進場承接，終止連四黑，盤面題材股各自表態，富世達（6805）、世紀鋼（9958）等兩檔個股走勢...

期貨商論壇／生技期 短空格局

生技產業特別是新藥開發，往往需要經歷數年甚至十年以上的臨床試驗和監管審查，過程中可能因試驗失敗或監管問題導致計畫終止。此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。