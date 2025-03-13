3月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌316.68點，收21961.68點。3月電子期收1181.95點，下跌19.65點，逆價差3.94點；3月金融期收2132.6點，下跌4.8點，正價差0.63點。
3月電子期以1181.95點作收，下跌19.65點，成交704口。4月電子期以1183點作收，下跌17.15點，成交14口。
電子現貨以1185.89點作收，下跌19.86點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差3.94點。
3月金融期以2132.6點作收，下跌4.8點，成交355口。4月金融期以2133點作收，下跌5.6點，成交8口。
金融現貨以2131.97點作收，下跌5.26點；3月金融期貨與現貨相較，正價差0.63點。實際收盤價以期交所公告為準。
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