富世達、世紀鋼 四檔火

台股昨（12）日隨低接買盤進場承接，終止連四黑，盤面題材股各自表態，富世達（6805）、世紀鋼（9958）等兩檔個股走勢相對強勁，後市仍有輪漲機會，發行券商建議，短多投資人若看好後市，可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

根據研究機構Counterpoint統計，全球智慧手機市場經歷二年銷量下滑後， 2024年止跌回升，年增4%，主要動能來自中國大陸小米、vivo等品牌，法人持續看好「國家補貼」政策上路，將帶動今年中國手機市場顯著回暖。

圖／經濟日報提供

富世達前二月營收14.3億元，年增29.2%，法人預期擺脫春節連續假期干擾因素後，將可逐月回溫，陸系客戶摺疊手機拉貨暢旺，及新款手機持續扮演主要營運動能來源。

另一方面，富世達近期在伺服器業務獲得多項進展，其中，滑軌業務於去年第4季開始小批量出貨高U數樣品，今年加入貢獻並持續增加市占率；水冷快接頭部分，UQD與浮動快接頭模組已成功進入輝達的RVL名單，法人看好未來將明顯貢獻營收，並優化產品組合推高毛利率表現。

法人對今年世紀鋼展望看法正向，主要考量水下基礎訂單充沛，海龍案及渢妙案持續施作，離岸風電3-1期的海盛及蔚藍海風場也將有部分營收開始挹注營運。

其次，離岸風電3-1期既有已綁定60%國產化，非本土化訂單也有機會拿下，隨訂單增長產出增加，單位成本下降將使公司毛利率至少維持30%至35%水準。

權證發行商建議，看好短多的投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。