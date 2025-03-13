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上銀、華城 聚焦長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股近期在行情趨於震盪之際，市場風向轉至基本面，其中，法人圈點名看好今年營運展望的上銀（2049）、華城（1519）等個股，成為聚焦點。權證券商建議，可利用認購權證參與相關個股走勢。

上銀受惠於AI、半導體相關客戶資本支出態度陸續轉為積極，包括半導體、機器人衍生商機陸續發酵下，預估全季營收可望優於去年第4季增加。

展望2025年，整體自動化市場訂單能見度逐漸提升，市場預估上銀的營收年增14.2%，每股純益（EPS）成長至7.5元，當中並以美國、日本、東南亞、台灣、印度等地營收成長動能較佳。

上銀在高階產品、機器人的業績前景可期，出貨動能除來自半導體、自動化、大型基礎建設、航太相關設備外，晶圓機器人、醫療機器人、迴轉工作台等產品領域成長性亦佳。上銀滾珠螺桿可藉由較佳的成本控制力競逐機器人相關訂單，機器人關鍵零組件也可自行開發。

華城方面，2025年美國電力公用事業資本支出持續創高至2,027億美元，年增8.7%，海外變壓器價格受惠重電景氣延續維持高檔，去年第3季合約負債也受惠重電市場景氣向上而上升至48億元，年增85.1%，市場預期今年營運受惠重電景氣持續成長，全年營收262.8億元，年增30.1%，稅後純益56.1億元，年增32.4%，EPS成長至19.5元。

考量3月台電規劃召開電價審議委員會，目前經濟部推演兩劇本，一個是電價按兵不動，先觀察國際能源價格走勢；其次是調漲電價，且若要讓台電財務上打平，平均電價要漲6.6%，參考華城在過去歷史台電電價上漲事件中，在電價上漲後60天內漲幅較為明顯，平均漲幅為12.5%。看好上銀、華城後市的投資人，可挑價內外10%內、有效天期180天以上權證介入。

上銀 機器人 電價

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