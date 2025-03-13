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全民權證／南亞科 二檔活力旺

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
圖／經濟日報提供
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南亞科（2408）隨終端庫存去化，工業、網通及家電產品需求可望自第2季起回溫，帶動DDR3、DDR4價格反彈，法人預估今年虧損可望逐季縮減，營運具轉機，近期股價自低檔反彈轉強。

法人指出，因應DRAM產業競爭加劇，南亞科加快未來製程並投入開發高頻寬記憶體。其中，預估第1季1B製程產出比重約占15%至20%，下半年可進一步達30%以上，全年平均目標占比超過30%。南亞科已推出SO-DIMM、U-DIMM DDR5等方案，預計第2季底將試產LPDDR5產品。此外，也正加快量產1C／1D製程，希望2027年底投產1D奈米，拉大與競爭對手差距。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上權證，參與短多行情。（元大證券提供）

南亞科 權證

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