全民權證／昇達科 瞄準逾90天

昇達科（3491）受惠SpaceX、亞馬遜（Amazon）的Kuiper計畫、Eutelsat OneWeb和Telesat均在2025年加速低軌衛星的部署，昇達科為主要供應商，去年昇達科低軌衛星貢獻營收成長316%，法人看好今年可望持續倍增。

全球最大衛星產業展覽會SATELLITE 2025於美東時間11日至13日在美國華盛頓盛特區登場，昇達科也在會場大秀低軌衛星關鍵技術與產品，以期擴大市場影響力及市場占有率。昇達科2月營收2.05億元，月增17.97%，年增103%，為史上最強2月；前二月營收達3.79億元，年增52.2%。

權證發行商表示，投資人如看好昇達科投資機會，可挑選價內外10%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。（群益金鼎證券提供）