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全民權證／昇陽半 挑價內外10%
昇陽半導體（8028）受惠經濟規模提升及匯率挹注，去年第4季營收10.5億元，毛利率大增至34.7%，每股純益（EPS）1.16元，全年EPS創新高、達2.85元。今年第1季預估全季營收10.6億元，EPS為1.2元。
因應客戶2奈米擴產需求，昇陽半將產能擴增計畫提前，今年將月產能增至80萬片。公司技術領先同業，預期產能建置完成後優先享有擴產紅利，更持續切入ASP較佳的測試及承載晶圓，有利營收再爆發。而晶圓薄化預期在AI驅動及ATV市場回溫下，可望雙位數成長，預估今年營收年增38.4%至49.2億元，EPS 5.95元。
權證券商建議，看好昇陽半導體後市的投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期150天以上 的商品介入。（凱基證券提供）
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