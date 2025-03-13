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期貨商論壇／生技期 短空格局

經濟日報／ 記者周克威整理
生技示意圖。 聯合報系資料照
生技示意圖。 聯合報系資料照

生技產業特別是新藥開發，往往需要經歷數年甚至十年以上的臨床試驗和監管審查，過程中可能因試驗失敗或監管問題導致計畫終止。此外，許多生技公司在研發新藥或醫療技術時，需要大量資金投入，但產品尚未上市或剛進入市場，營收有限，甚至可能還沒有獲利。

投資人通常關注的是公司的研發進展、臨床試驗結果、新藥批准可能性等，重視未來潛在價值。值得關注的是，生技業去年約有30家公司賺超過半個股本，有基本面支持，也讓生技類股越來越受到投資人的青睞。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，符合現今市場聚焦產業，契約規模為20萬元，保證金14,000元，槓桿約14倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

技術面來看，臺灣生技期貨近期震盪走低，跌破所有均線，尚未出現止跌訊號，因此在重新站回季線前，短線空方架構不變。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

期貨交易 生技類股

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