期貨商論壇／台積期 提防賣壓

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國總統川普宣布將把對加拿大鋼鐵和鋁祭出的進口關稅，從25%提高一倍至50%，藉此報復加國安大略省對輸美電力加徵25%附加稅，同時還要「大幅提高」從加拿大進口到美國的汽車關稅。儘管美加雙方後續在貿易衝突言論有所緩和，但仍造成股市波動加劇。

從整體盤勢分析，川普關稅政策反覆，加深對股市干擾，同時，就業市場疲軟及物價走升，透露景氣轉疲隱憂，包括2月非農就業新增人數不如預期、ISM製造業與服務業PMI均見價格指數上揚，顯示企業已開始面對成本上升的壓力。

此外，亞特蘭大聯儲經濟預估模型預估美國第1季GDP恐衰退2.4%，也加深市場對景氣下行的擔憂。台股受到諸多變數衝擊，加上外資連續減碼摜壓大盤走弱，台股拉回探底，短線易跌難漲，仍須慎防波動加劇。

曹富凱表示，從期貨市場觀察，目前遠月台積電期貨持續呈現逆價差，市場訊號仍偏空方，加上台積電（2330）股價失守千元關卡，悲觀情緒蔓延，台積電期可能逐步走低。

綜合技術面以及籌碼面，外資居高思危避險心態仍濃，台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，要提防獲利了結賣壓持續出籠；台積電個股期貨跌破所有均線，未來可能還有下跌空間。（富邦期貨提供）