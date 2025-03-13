台指期 短線保守操作

台股昨（12）日開高走高，呈現跌深反彈格局，終場指數上漲207點、收在22,278點；台指期也大漲205點、至22,232點，逆價差為46.36點。期貨商建議，由於技術面上，均線格局已經轉差，因此反彈暫以保守操作。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,935口至12,751口，其中外資淨空單減少2,288口至43,409口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少3,955口至7,986口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市不同調；自營商選擇權淨部位，目前仍以買買權和買賣權作布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為3,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。

元富期貨認為，技術面觀察，在電子權值股領軍下，台指期昨日跌深反彈，可惜年線得而復失、未能站穩，終場指數漲幅收斂，以紅K棒留上影線作收。目前指數面對到上方多條下彎均線反壓，不容易一次突破，因此需要時間來消化賣壓。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在21,000點，月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落在20,500點。全月未平倉量put/call ratio值由0.79上升至0.92，VIX指數下降1.36至22.44。

整體來說，台股跌深反彈，指數站上22,200關卡，但由於目前指數均線格局已經轉差，高位階類股拉高不建議追價，保守操作為宜。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月選擇權保守態勢，整體籌碼面呈現保守。技術面上，目前台股仍測試22,000點關卡支撐，短線在3月10日高點位置無法突破下，反彈以保守操作。