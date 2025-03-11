振樺電抗震 挑逾90天

美國總統川普「不排除美國經濟衰退可能」言論讓美股重挫，台股跟著跌破年線，工業電腦股（IPC）振樺電（8114）基本面有撐，股價開低走高，逆勢收紅。發行券商建議，看好振樺電後市可透過權證槓桿效果，擴大獲利空間。

振樺電2月營收18.9億元，年增 183%，再創單月歷史新高；累計前二月合計營收達32.8億元，已達法人預估首季營收的66%，因此，預期在AI測試機台需求強勁帶動營收大幅成長下，法人看好首季合併營收有望再創新高。

法人預期，振樺電今年上半年營運將優於去年下半年，主要原因有二：第一，POS將有新產品推出及BORIS出貨拓展至歐洲，使上半年的POS業務成長率可達雙位數；第二，AI晶片測試機檯拉貨依舊強勁，訂單能見度至2025年上半，除有配合客戶海外建廠布建需求，還有既有世代產品，配合軟體升級的汰舊換新下的第二代AI測試機台、第一代AI測試機台換新及下一代AI測試機台大量出貨，在高毛利率產品比重仍高之下，有利於營運表現。

以整體IPC產業看，經過一年的庫存調整，2024年下半起漸恢復成長。而生成式AI帶起多元應用熱潮，影響著工業電腦大廠布局，推動產業朝向新應用發展。振樺電旗下瑞傳是輝達GPU加速卡測試設備獨家供應商，帶動振樺電AI相關事業業績比重持續攀升。

權證發行商指出，看好振樺電後續的投資人可買進價外10%以內、距到期日90天以上相關認購權證，但最好設停利停損價位。