東陽、川湖 認購放閃

今日主題 台股在美國總統川普揮出關稅大刀，加上近期非農就業等經濟數據不如預期之下，行情陷入震盪整理。此時市場焦點回歸基本面，2月營收創歷史單月新高、營運強勁的個股，同步獲得法人買盤轉進，也成為權證市場的新焦點。

台股行情陷入震盪整理之際，市場焦點回歸基本面，2月營收創歷史新高的公司包括東陽（1319）、川湖（2059）等，因後市營運動能可期，獲得法人買盤轉進。法人表示，盤面不確定因素仍多，投資人可運用資金門檻較低的權證介入。

法人分析，東陽受惠於旺季及擴廠效益顯現，2月合併營收25億元，年增56.3%，創下單月新高紀錄，累計前二月合併營收為47.3億元，年增21.7%，同樣改寫同期新高。由於旺季效應延續，加上氣候異常暴雪頻增，帶動客戶拉貨需求大增。預測東陽3月營收維持高檔，可望帶動首季營收續創新高。

東陽加快台南科工廠、七股科工區的擴廠興建，持續優化本廠產線、擴充產能，以滿足AM訂單成長需求。至於在OEM業務也有雙位數的成長，主因在於掌握新能源車市場熱度，帶動OEM訂單逐步回升。

伺服器滑軌領導廠川湖2月合併營收13.4億元，月增8.6%、年增164.7%，創歷史新高，主要受惠GB200等伺服器新產品逐步放量，帶動首季營收淡季不淡。川湖累計前二月合併營收25.7億元、年增121.5%，同創新高。法人看好，川湖首季營收有望再締新猷。

法人預期，川湖隨著GB200、ASIC甚至GB300產品陸續發酵，稼動率將持續提升，美國休士頓廠明年加入生產行列後，也將挹注新產能，同時川湖已在開發2026年與2027年的創新產品，可望帶動營運持續成長。由於川湖擁有通用型伺服器、GPU伺服器、ASIC伺服器等完整產品線，除了在GB200有很高的滲透率，甚至到了GB300新增電源層與電容層的導軌，對川湖來說都是新機會。

權證發行商表示，投資人若看好東陽與川湖後續表現，可以挑選價內外10%以內，距到期日90天以上的權證操作，以小金搏大利。