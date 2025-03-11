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期貨商論壇／中美晶期 動能強

經濟日報／ 記者周克威整理
中美晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照
中美晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照

中美晶（5483）近年來積極轉型，從傳統的太陽能矽晶圓、電池與模組製造商，轉變為以再生能源開發與綠電銷售為核心的公司。此外，集團透過轉投資，擴大在半導體與能源產業布局，包括旗下子公司環球晶、台特化、宏捷科及朋程等均在各自領域展現成長動能。

中美晶去年每股獲利（EPS）達9.24元，每股配息6.5元，股利配發率70%。以近期股價計算，現金殖利率達5%，優於市場平均水準。近年中美晶股利配發率皆維持在70%以上，顯示對股東回饋的高度重視，具備長期穩定配息特性。

在太陽能與綠電方面，售電營收快速成長，2024年約2億元，2025年預計超過10億元，長期受惠企業對綠電需求增加，其中，綠電長約保障獲利穩定，子公司已與國際能源公司CIP簽訂30年風電採購協議，並與台灣多家半導體企業簽訂20~30年電力購買協議，確保長期現金流。

中美晶在半導體與再生能源領域均具備穩定發展潛力，且受惠綠能政策推動，長期成長動能強勁。穩健的股利政策與較低的股價評價，使其具備良好的投資吸引力。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

中美晶 太陽能 綠電

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