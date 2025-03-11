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期貨商論壇／生技期 題材加持

經濟日報／ 記者周克威整理
生技示意圖。 聯合報系資料照
生技示意圖。 聯合報系資料照

美股因科技股全面走弱，恐慌指數VIX狂飆，10日指數全面下挫，避險資金湧入美債，美元上漲。系統性風險因子包括川普表示，不排除關稅政策不確定性恐引發經濟衰退的可能性，以及美國對關稅議題反覆讓市場感到不安。

BCA研究機構將美國在12個月內衰退機率調高至75%，並預測經濟在未來三個月內可能出現停滯。台股摜破22,000整數防線，但昨（11）日盤中生技醫療指數跌幅約1.4%，表現相對抗跌。生技醫療指數權王藥華藥（6446）一度回測去年11月低點隨後出現買盤進場；甫掛牌上櫃的浩宇生醫由於技術領先，是第一家利用神經外科手術常見的手術導航機，以非侵入式治療的方式引導超音波能量暫時打開血腦屏障，提升藥物使用效果，後市備受期待。

泰福-KY、奈米醫材分別公告2月營收，均交出月、年雙增成績，前者昨日開盤走低但旋即有買盤進場，留了下影線，後者是股價表現強勢，盤中一度逼近漲停。

由於川普頻頻出招，系統性風險提升之際，投資人不妨留意基本面佳、且有題材的生技醫療標的作為選股方向。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 生技

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