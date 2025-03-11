台指期 外資加碼空單

台股期現貨昨（11）日同步下挫，台指期下跌415點、至22,031點，逆價差擴大至40.09點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,413口至14,686口，其中外資淨空單增加3,071口至45,697口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加674口至11,941口。

集中市場加權指數昨日受美股大跌拖累，跳空開低，盤中賣壓湧現，跌幅一度擴大至近700點，隨後在買盤進駐下跌勢收斂，權值王台積電（2330）驚險守住年線，盤面以航運股表現較為抗跌，終場成交量放大至逾4,000億元，指數下跌388點、收在22,071點，力守22,000點關卡。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前仍以買買權和買賣權作布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為二千餘口，賣權OI增量明顯不足；周選擇權方面，買權OI增量持續大於賣權，目前選擇權空方表態依舊。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，周選擇權保守態勢，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股跌破大區間整理區，目前在昨日空方缺口無法突破下，短線反彈皆可保守操作。

元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日跳空跌破年線，恐慌情緒蔓延，指數回落到所有均線之下，終場指數大跌逾400點，以紅K棒留下影線作收，有出現逢低進場的買盤。目前指數面對上方多條下彎均線反壓，上檔壓力沉重，因此需要時間來消化賣壓。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權最大OI落在21,500點，月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在19,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.82下降至0.79，VIX指數上升1.62至23.8；外資台指期買權淨金額-0.07億元、賣權淨金額2.67億元；整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，大盤已跌破區間，後續可留意台積電是否能站穩年線支撐，觀察下周輝達GTC大會、聯準會FOMC會議、美股四巫日是否有轉折出現，風險方面須注意川普動態及美國經濟數據。