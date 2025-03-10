全民權證／元太 瞄準逾60天
元太（8069）隨著下游SI廠新增訂單維持高檔，法人上修電子紙貨架標籤（ESL）出貨預期，預估今年第2季營收將創歷史新高。
法人分析，ESL市場受惠於三色產品庫存去化結束，順利轉型至四色，終端需求旺盛，加上建置庫存需求推升出貨，帶動物聯網部門營收季增56.6%。
今年首季，E-Reader經歷三季拉貨後，彩色產品初期庫存需求已滿足，加上Kindle出貨低於預期，E-Reader出貨預期下調。然而，ESL需求優於預期，法人上修元太出貨展望，部分抵銷E-Reader影響。而第2季受惠下游SI廠新增訂單維持高檔，營收有望創下歷史新高。
看好元太後市的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數60天以上的權證入手。
（國泰證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言