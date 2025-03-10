全民權證／緯穎 兩檔閃金光
緯穎（6669）受惠ASIC伺服器市場需求穩定，2月營收再創新高，目前也規劃資本支出約180億元，主要用來擴增台南新廠與美國德州廠，同時也將用於馬來西亞、路竹、墨西哥的擴產需求。
面對川普美墨關稅政策，緯穎將依市場變化，靈活調整全球生產布局。
緯穎董事會通過擬配發每股現金股利74元。法人表示，由於大型雲端服務供應商（CSP）客戶持續增加資本支出，反映需求前景樂觀。因應川普關稅政策，緯穎增資美國子公司購置廠房，未來依客戶的需求，將可彈性調整出貨地點。至於伺服器的需求部分，除了ASIC伺服器，通用型的伺服器出貨同樣保持成長。
看好緯穎的投資人可挑選價內外15%以內、150天期以上的權證介入。
（兆豐證券提供）
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