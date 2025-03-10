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期貨商論壇／永續期 靈活布局

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
永續能源示意圖。聯合報系資料照
永續能源示意圖。聯合報系資料照

統一期貨表示，美國非農就業上周五（7日）發布報告，數據顯示美國勞動市場成長趨緩，略微加大美國經濟成長的擔憂，不過降息預期的提升，資金面的利多效應仍支撐美指期、台指期於低檔震盪。

近期市場上未見顯著的多空驅動因素，使短線行情持續震盪。儘管後續美國總統川普將汽車零組件、美墨加協議貨品等關稅延緩一個月，但加拿大並未同步延緩，強調美國未撤除所有關稅前，將持續進行施壓。

墨西哥方面，態度則相對緩和，持續與川普政府協商。不過川普關稅政策實施反覆，未明確定調前，台灣、美國等股市將存在高度不確定性，使投資人望而卻步。

薪資成長方面，成長年增率小幅低於市場預期，加上2月國際油價顯著拉回，對該月通膨造成負貢獻，或可預期2月通膨趨緩。不過，上周五Fed主席鮑爾表示，短期通膨數據的變化，不會影響利率政策大體方向，並釋出不急於降息的看法，或使本周三（12日）CPI通膨數據對台指期、永續期的影響程度下降。

「臺灣永續期貨」主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供、記者崔馨方整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 美國經濟 通膨

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