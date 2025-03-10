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期貨商論壇／航運期 利多加持

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
航運示意圖。 路透
航運示意圖。 路透

美國與烏克蘭總統協商破局，但近日開始修補裂痕。期貨法人表示，航運方面近期再次回到到高點，航運類股受惠於川普將針對大陸製造與註冊的船舶課徵泊港費，加上紅海方面市場仍預估並不會那麼快復航，利多消息尚未消失，後續須留意相關地緣政治談判狀況與川普動態。

美國與烏克蘭將在3月12日於沙烏地阿拉伯再次進行會晤，以色列與哈瑪斯也宣布將進行第二階段談判，但目前尚未進階到停火協議；川普在關稅方面也相當反覆針對墨加關稅一下課徵一下暫停，市場認為這樣的不確定性極高，在股市表現方面也相對震盪。

台股方面，台積電（2330）上周宣布美國加碼投資千億美元，加上川普近期對關稅政策態度反覆，造成全球股市震盪。目前台股位階已到區間下緣岌岌可危，若在22,500點未能表態，投資人需留意風險，盤面有表現的個股多為去年股價未有表現的類股。

輝達財報與財測表現佳，但股價未如市場預期。若未來希望透參與整個航運業股價表現的投資人，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供、記者崔馨方整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

川普 期貨交易

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