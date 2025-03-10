台指期 外資保守操作

股期雙市昨（10）日齊步走弱，加權指數下跌116點，收22,459點；台指期則跌77點至22,446點，逆價差大縮至13.15點。期貨分析師表示，台指期短線已醞釀反彈的機會，不過，由於技術面上將測試3月4日低點，短線一旦跌破該支撐位置，行情可能將轉為震盪偏弱格局。

台指期昨日呈現開低走低格局，權值王台積電（2330）再度跌破千元關卡，拖累指數下逾百點，而其他電子權值股則展現頹勢。台指期日K由紅翻黑，且短中期均線同步轉為下彎，上檔壓力沉重。

綜合期貨法人提醒，美國CPI及加拿大央行利率決策將陸續公布，而地緣政治風險和美國的關稅政策，仍將持續影響市場走勢。

籌碼面部分，三大法人昨日賣超345億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加954口至13,273口，其中外資淨空單增加2,168口至42,626口。

十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加3,039口至11,267口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在16,800 點。

永豐期貨分析，全月未平倉量put/call ratio值由0.85下降至0.82，VIX指數下降0.38至22.18。外資台指期買權淨金額0.06億元 ; 賣權淨金額1.85億元，因此整體選擇權籌碼面中性。

群益期貨表示，近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為3,000餘口，賣權OI增量明顯不足。周選方面，買權OI增量依舊大於賣權，目前選擇權空方明顯表態。

另外，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現謹慎，月、周選略顯保守，整體籌碼面偏向觀望。