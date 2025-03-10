3月電子期跌 金融期漲
台北股市今天下跌116.92點，收22459.15點。3月電子期收1211.25點，下跌7.95點，逆價差3.28點；3月金融期收2151點，上漲1.2點，正價差1.92點。
3月電子期以1211.25點作收，下跌7.95點，成交880口。
電子現貨以1214.53點作收，下跌9.76點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差3.28點。
3月金融期以2151點作收，上漲1.2點，成交341口。4月金融期以2153.6點作收，上漲0.8點，成交1口。
金融現貨以2149.08點作收，上漲0.73點；3月金融期貨與現貨相較，正價差1.92點。實際收盤價以期交所公告為準。
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