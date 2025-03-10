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3月台股期指跌77點

中央社／ 台北10日電

台北股市今天終場跌116.92點，收22459.15點。3月台指期以22446點作收，下跌77點，與現貨相較，逆價差13.15點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，3月期貨22523點、4月期貨22529點。

台股今天終場跌116.92點，收22459.15點，成交金額新台幣3379.89億元。

3月台指期貨以22446點作收，跌77點，成交6萬4842口；4月期貨以22450點作收，跌79點，成交867口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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