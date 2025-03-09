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南亞科、昇達科 四檔靚

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台股上周五（7日）表現疲弱，其中南亞科（2408）、昇達科（3491）表現逆勢撐盤，發行券商建議，對於記憶體、低軌衛星題材偏多的投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

展望今年第2季，DDR4／DDR3供給端仍維持預估中國大陸長鑫存儲年底合肥廠與北京廠月產能提升62.2%至300Kwpm，但將2026年底擴產進度下修，加上三大廠停產效應預計將於下半年顯現，因此預期利基型記憶體合約價／現貨價於下半年季持平轉為季增3％至5％。

南亞科方面，隨著AI PC、AI手機與過去疲弱一年多的消費性電子等三大應用今年景氣全面回升，有利增加DRAM搭載量，加上AI持續挹注伺服器DRAM需求，還有AI機器人、邊緣AI運算等領域動能續強，以及區域經濟在刺激方案推動下，有助於庫存去化，整體來說，DRAM市況有機會在今年上半年觸底。

昇達科已打入低軌衛星領導運營商供應鏈，目前低軌衛星營收約六成來自天上衛星酬載、 四成來自地面站。美系A客戶自2023年底提升外包生產比例，去年訂單年增逾250%。另外，昇達科為低軌衛星B客戶重要策略供應商，2024年客戶開始大量生產衛星，營收貢獻顯著成長，2025年昇達科會以模組形式出貨，以加快其衛星製造速度。

展望2025年，低軌衛星部分客戶衛星發射數將年增30%，昇達科供應比重有望提升。預期2025、2026年低軌衛星營收分別為19億元、25.6億元，營收占比分別將年增56%、61%。權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。

低軌衛星 昇達科

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