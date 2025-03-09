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全民權證／元太 挑中長天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理

元太（8069）電子貨架標籤（ESL）美系大型零售客戶2025年推動第二階段大規模安裝，法人也看好ESL客戶由傳統大型量販業者擴大到小型零售如運動用品店、藥局等其他商店類型，大尺寸彩色電子紙產品為推動今年營運的新柴火。

法人表示，元太今年不論是ESL、數位廣告看板，還是電子閱讀器及筆記本等產品，需求都有較強，尤其是ESL，全年可望逐季成長。元太並將今年定位為大尺寸彩色電子紙元年，正式投入大尺寸電子紙領域。

權證發行商表示，投資人如看好元太投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，如元太中信46購01、元太凱基48購02。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

元太 電子紙

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