今年國際婦女節，臺灣期貨交易所再度參與世界交易所聯合會（WFE）發起的「性別平權敲鐘」活動，強調企業推動性別平等及女性賦權之承諾。董事長吳自心、總經理周建隆與期交所女性主管及幹部共同響應，彰顯「TAIFEX Cares」精神，持續為金融市場的多元與包容發聲。

WFE攜手國際金融公司（IFC）、聯合國永續證交所倡議組織（SSE）、聯合國全球盟約（UN Global Compact）及聯合國婦女署（UN Women）等組織，每年於國際婦女節期間發起「性別平權敲鐘」活動，號召全球交易所與結算機構以敲鐘或其他形式響應。今年全球超過110家交易所及結算機構參與，共同推動市場對性別平等與女性賦權的關注。

期交所長期關注ESG永續發展與企業社會責任，致力於打造公平、包容的職場環境，確保所有員工職涯發展不受性別影響。截至2024年底，期交所女性員工比例已提升至34%，女性管理階層占比達42%，其中最高管理階層女性占比亦達三分之一。

此外，期交所持續推動期貨商公司治理最佳實務，鼓勵國內期貨商董事會女性成員比例達三分之一以上，提升市場參與。

此外，為深化社會對性別平權議題之關注，期交所今年捐助台灣展翅協會「少女展翅自立生活計畫」，該計畫致力於協助因家庭功能失衡而無法返家的弱勢少女，提供創傷復原、穩定就業與就學、財務管理、社會關係建立及安全住所等五大服務，幫助她們穩健步入社會，實現經濟獨立。期交所希望透過具體行動，為社會中有需要的女性提供支持，提升其未來發展機會。

台灣在性別平等方面的成就於亞洲名列前茅，期交所將持續推動性別平權，攜手市場參與者共同打造更具包容性與永續性的金融市場。