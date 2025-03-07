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南亞科、群聯 四檔拉風

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美股整體籠罩在川普關稅政策下的不確定性中，四大指數紛紛拉回，台股持續壓在半年線下震盪。盤面上，南亞科（2408）、群聯（8299）等記憶體族群逆勢上漲，發行券商指出，對於記憶體族群後續表現看多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

記憶體族群傳來好消息，帶動相關族群成為盤面亮點，市場預期記憶體即將迎來春燕看法，預期在AI PC、AI手機及消費性電子產品等三大應用市場逐步復甦，加上機器人、伺服器、邊緣運算等AI應用帶動，有機會自谷底復甦。

另一方面，法人指出，美國商務部工業安全局針對中國半導體設備禁令升級，管制提升至25奈米以上設備，並要求美系設備廠維護人員撤出長鑫存儲，預估記憶體台廠將湧轉單效應。

展望後市，法人指出，國內DRAM業者南亞科可望受惠此美國商務的最新措施。由於CXMT去年積極擴張LPDDR4X、DDR3市占率，韓廠已在逐步減產相關產品線，因此若美國設備商不再替CXMT提供設備校正與維修服務，將有利減少成熟DRAM的供給成長速度，有助緩解國內DRAM廠價格壓力。

法人指出，雖然群聯第1季會受工作天數減少影響，但受惠大陸模組廠轉單效應，使模組位元出貨量有所回溫，但庫存減損使獲利為全年低點。預期群聯受惠所有NAND原廠均將減產幅度擴大至10~20%，減產效應將於下半年逐季顯現，消費性需求亦有望復甦，加上企業級模組將開始量產出貨，在高附加價值模組占比提升，獲利結構有望好轉下，預估本業全年營收有機會挑戰歷史新高。

權證發行商建議，看好南亞科、群聯可買價內外15%內、距到期日90天以上權證，宜設好停利停損。

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