全民權證／致茂 挑價內外10%

致茂（2360）去年第4季毛利率季增1個百分點、年增8個百分點至60%，表現優於市場預期，加上業外收益推動每股純益（EPS）達3.5元，季增3%、年增84%。

展望2025年，致茂的先進封裝量測設備貢獻將顯著提升；SLT設備需求也增加，不僅來自AI GPU，亦來自ASIC和遊戲應用，將為關鍵成長動能；ATS方面，業務已經觸底回溫，預期AI伺服器相關應用是今年成長動能。此外，未來的新成長動能包括矽光子（SiPh）與CPO（共同封裝光學）組裝與分類；AR眼鏡檢測方面，去年下半年推出整合式解決方案，預計今年帶來營收貢獻。

權證券商建議，看好個股後市的投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

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