全民權證／健鼎 瞄準逾120天
健鼎（3044）今年產品組合持續優化、部分終端消費電子產品市況改善，毛利率有望提升，公司業務多元有利營運穩健。去年稅後純益83.83億元創新高，年增38.29%，每股純益（EPS）15.95元，擬配發每股現金股利10.3元，
隨Birch Stream、Turin等新平台陸續出貨，且Eagle Stream、Genoa滲透率續升，健鼎一般型伺服器業務成長有望優於業界微幅成長的預估；2025年伺服器與網通業務營收年增11~15%，占比30~32%。手機業務主要為韓、中系客戶，中國大陸HDI相關報價在去年第4季回升，因報價成長加以基期較低等因素，預期健鼎今年手機業務年增高個位數。
看好健鼎後市可買進價內外15%以內、有效天期120天以上的權證入手。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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