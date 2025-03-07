全民權證／世紀鋼 二檔硬挺

世紀鋼（9958）積極於國內與海外擴充產能，增強國際市場競爭力，有助分散國內離岸風電政策不確定性風險。法人看好2025年營收主要來自CIP渢妙案，2026年則視海盛、蔚藍海兩座3-1期風場訂單洽談情況而定，若能獲得非國產化訂單將有助公司獲利展望。

根據世界風能協會（GWEC）預估，2024至2033年亞太地區離岸風電裝置量複合年均成長率（CAGR ）24%、2033年裝置量將達30.5 GW。而隨離岸風電裝置量提升，水下基礎需求也將增加，故預期在2029年前亞太地區市場之水下基礎市場供需將呈緊俏。

權證發行商建議，看好世紀鋼後市的投資人，可買進價內外5%以內、距到期日90天以上認購權證，參與這波短多行情。（凱基證券提供）

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