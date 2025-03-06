期貨商論壇／原油期 價格有壓

美國可能提出加拿大、墨西哥減稅途徑，加上汽車關稅暫緩一個月，儘管稍稍緩解緊張情勢，但仍未完全解決，市場擔憂關稅問題將影響經濟發展以及對於能源消費造成衝擊，將為輕原油價格帶來壓力。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，即便中國大陸官方積極推出經濟刺激方案，但由於未見內需大幅回升且新能源車占比逐步攀升，OPEC月報保守看待中國大陸今年原油需求。美俄關係回溫，俄羅斯能源出口管制可望放鬆，多項因素使得原油基本面存在需求疲弱且供給持續增加的情形。

國泰期貨分析，美國供應管理協會（ISM）公布2月製造業指數50.3雖低於前月的50.9，但仍連續第二個月高於50，非製造業PMI 53.5亦高於預期的52.5，顯示該國消費需求仍具韌性。中國2月財新服務業PMI 51.4高於上月的51，製造業採購經理人指數50.8，為去年11月以來的最高值，顯示製造業活動略有加速。

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）3日宣布現行每日220萬桶自願減產措施，將依照先前規畫自4月起逐步退場。不過，2月28日當周美國石油與天然氣探勘井數量較前周增加1座至593座，為連續第五周增加，創去年6月來新高。美國原油庫存意外增加顯示需求面仍疲軟，拖累4月交割輕原油期貨價格5日下跌2.9%。（國泰期貨提供）

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