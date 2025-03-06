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期貨商論壇／環球晶期 擁利多

經濟日報／ 記者崔馨方整理
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照

全球第三大半導體矽晶圓環球晶（6488）迎來春燕，法人指出，在高階封裝需求增長帶動，推升矽晶圓用量，環球晶近期湧入急單，預期今年首季是全年營運低點，全年將季季高。

群益期貨分析，環球晶5日召開法說會，董事長徐秀蘭談到半導體市場認為今年上半年因面臨產業庫存調整與關稅不確定性，客戶拉貨態度較謹慎，隨著產業庫存水位恢復正常、市場環境明朗化等因素催動，下半年需求可望復甦，加上平價AI模型及3D封裝技術發展，將推動市場增長，帶動機器人等新興技術發展。

美國總統川普上任後，關稅議題成為焦點，目前仍不確定矽晶圓是否被納入加徵關稅範圍。不過，環球晶目前在美國共有德州、密蘇里州兩個據點，分別是GWA跟MEMC，GWA主要用於生產先進12吋矽晶圓，MEMC則用於生產全球唯一的12吋絕緣層上覆矽（SOI）晶圓，前者正進行送樣，預計第2季可小量出貨，後者也會在今年上半年量產SOI產品。

徐秀蘭稱12吋晶圓的長約（LTA）主要針對先進製程節點，價格多維持穩定，預計今年首季是全年表現最疲弱的時期。

隨著矽晶圓產業有望迎來春燕、環球晶於美國德州、密蘇里州擁有生產據點得以避免關稅再加上矽晶圓價格趨穩皆有助環球晶，投資人不妨可以留意環球晶期（OWF）。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

環球晶 矽晶圓 關稅

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