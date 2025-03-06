台指期 箱型整理格局

股期雙市昨（6）日開高走低，終場指數齊步走弱，現貨指數下跌156點，收22,715點；台指期跌129點至22,763點，正價差擴大為47.57點。期貨分析師表示，台指期遭遇23,000整數關卡反壓，整體格局仍在大區間高檔震盪，投資人需留意市場消息面及相關風險，謹慎操作。

台指期昨日呈現開高走低格局，早盤在電子權值股帶領下，指數逼近23,000點大關。不過，在台積電（2330）、聯發科、緯創、欣興等AI股走跌拖累下，指數終場由紅翻黑。

綜合期貨法人分析，美國2月ADP就業數據遠低於市場預期，提供美國經濟趨弱訊號；而聯準會（Fed）褐皮書釋出美國經濟展望樂觀，惟物價增速略增的訊息，兩者對經濟解讀相左，留意本周五非農就業報告定調。

綜觀法人籌碼，三大法人合計賣超285.3億元，其中外資賣超261.2億元，而自營商賣超52.7億元，投信則買超28.6億元。檢視選擇權金流，外資布局 0.15億元偏空部位，自營商則布局0.23億元偏空部位。

另外，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,610口至12,513口，其中外資淨空單減少429口至40,485口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,200口至8,609口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在16,800點。

永豐期貨分析，全月份未平倉量put／call ratio值由0.97下降至0.89。VIX指數上升0.09至21.24。外資台指期買權淨金額-0.11億元 ; 賣權淨金額1.36億元，因此整體選擇權籌碼面偏空。

元富期貨表示，台指昨日以黑K棒吞噬昨日的紅K棒，同時結束日K連三紅，上方空方缺口壓力沉重，目前維持在大箱型整理區間之內。值得關注的是，聯準會主席鮑爾將在本周五發表講話，以及美國最新非農就業報告將公布。