全民權證／上銀 挑價內外15%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

上銀（2049）受惠機器人題材，昨（6）日股價逆勢上漲1.5元，收在307元。法人預估上銀受惠於半導體動能強勁及日本航太產業拓展，預期晶圓移載系統與迴轉工作臺將陸續出貨，今年營收將逐季成長。

分析師認為上銀訂單能見度約兩個月，其中因中國製造業PMI為50.2，重回榮枯線以上，預料中國需求有助支撐首季營收表現。法人預期，上銀今年營運可望逐季回升。除了受惠半導體動能強勁及日本航太產業拓展，物流型機器人預計年底推出，今年機器人業務以關鍵零組件為主，加上歐美景氣回溫，毛利率有望重回30%以上。看好上銀後市的投資人可挑選價內外15%左右，90天期以上的權證介入。（國泰證券提供）

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上銀 機器人

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