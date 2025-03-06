全民權證／光寶科 選逾三個月

光寶科（2301）2024年合併營收1,371億元；稅後純益達119億元，EPS 5.21元。去年第4季擬分派每股現金股利為2.5元，加上2024年上半年每股現金股利2元，全年每股現金股利合計4.5元。

光寶科去年AI伺服器相關營收占比約7~8%，展望2025年，AI 伺服器營收比重可望提升到10%，占營收14~15%，主要由ASIC成長強勁、GB300電源產值提升及OCP架構的BBU需求優於預期帶動，使雲端有望年增雙位數。光電及資訊消費性部門則展望溫和微幅成長。今年第1季三大產品線重返年增，2025年營收估有雙位數成長。

看好光寶科後市的投資人，可買進價內外15%以內、有效天期三個月以上權證。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。