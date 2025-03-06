全民權證／富世達 兩檔有看頭
富世達（6805）受惠伺服器業務為未來成長主軸。法人認為，雖然富世達的伺服器業務受到市場預測下修的影響，但長線成長趨勢明確，因此維持「買進」評等。
富世達核心業務以摺疊手機與伺服器為主，1月可能是全年營收谷底，伺服器業務後續有望實現高成長。摺疊手機領域華為仍是最重要客戶，公司在三折機種上持續維持獨家供應商地位，未來也有機會拓展其他客戶；在伺服器業務方面，公司已成功打入GB200、GB300 的快接頭供應鏈，涵蓋浮動接頭、UQD、NVQD等產品。看好富世達後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數150天以上的權證入手。（元富證券提供）
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