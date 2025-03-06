全民權證／富世達 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者崔馨方整理

富世達（6805）受惠伺服器業務為未來成長主軸。法人認為，雖然富世達的伺服器業務受到市場預測下修的影響，但長線成長趨勢明確，因此維持「買進」評等。

富世達核心業務以摺疊手機與伺服器為主，1月可能是全年營收谷底，伺服器業務後續有望實現高成長。摺疊手機領域華為仍是最重要客戶，公司在三折機種上持續維持獨家供應商地位，未來也有機會拓展其他客戶；在伺服器業務方面，公司已成功打入GB200、GB300 的快接頭供應鏈，涵蓋浮動接頭、UQD、NVQD等產品。看好富世達後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數150天以上的權證入手。（元富證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

伺服器 富世達 摺疊手機

延伸閱讀

華為余承東「出2張大牌」 官宣問界M9、M8上市時間

世界移動通信大會 華為3摺機吸睛 西班牙國王駐足

全民權證／大成鋼 兩檔帶勁

元富證券致力金融教育與創新 獲卓越雙獎肯定

相關新聞

台指期 箱型整理格局

股期雙市昨（6）日開高走低，終場指數齊步走弱，現貨指數下跌156點，收22,715點；台指期跌129點至22,763點，...

期貨商論壇／原油期 價格有壓

美國可能提出加拿大、墨西哥減稅途徑，加上汽車關稅暫緩一個月，儘管稍稍緩解緊張情勢，但仍未完全解決，市場擔憂關稅問題將影響...

期貨商論壇／環球晶期 擁利多

全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶（6488）迎來春燕，法人指出，在高階封裝需求增長帶動，推升矽晶圓用量，環球晶近期湧入急單...

台積電、世芯 權證押寶長天期

AI供應鏈長線前景穩健。法人認為，儘管短期面臨波動，AI供應鏈長期需求不變，建議投資人長線布局如台積電（2330）、世芯...

大立光、美律 權證四檔帶勁

今年首季因蘋果與非蘋陣營陸續推出新機，帶動手機鏈營收與股價增溫。法人分析，隨手機產業成長，對大立光（3008）、美律（2...

全民權證／富世達 兩檔有看頭

富世達（6805）受惠伺服器業務為未來成長主軸。法人認為，雖然富世達的伺服器業務受到市場預測下修的影響，但長線成長趨勢明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。