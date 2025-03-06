大立光、美律 權證四檔帶勁

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

今年首季因蘋果與非蘋陣營陸續推出新機，帶動手機鏈營收與股價增溫。法人分析，隨手機產業成長，對大立光（3008）、美律（2439）今年營運可望維持高檔水準，展望樂觀。

分析師指出，上半年受iPhone 16e新機上市，為了讓其能支援AI功能，新機相較前一代的硬體規格出現顯著升級，並成為支援Apple Intelligence的最便宜iPhone手機，有助於推動iPhone銷量提升；下半年則可望受惠蘋果將推出iPhone 17系列，目前傳出前鏡頭將從1,200萬畫素提升至2,400萬，潛望鏡頭的畫素從1,200萬提升至4,800萬。

法人分析，除了蘋果在上下半年都有新機發表，蘋果的Apple Intelligence支援地區和完整性也會在今年持續完善，預期今年iPhone出貨量將呈現年增態勢，推升大立光營運動能持續。而在Android陣營方面，隨多款旗艦機種問世，帶動高階鏡頭出貨動能延續，主鏡頭在輕薄趨勢下會使技術難度提高，潛望式鏡頭也將會沿用，並出現滲透率逐步提升趨勢，因此對於鏡頭產業未來展望樂觀看待。

美律去年第4季因為川普關稅效應，客戶提前拉貨，營收表現優於預期。

法人預估，首季因客戶新增產品，包括手機揚聲器、真無線藍芽耳機（TWS）都將呈現呈現成長、助聽器產品與麥克風將有顯著成長。

iPhone 蘋果 鏡頭

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