台積電、世芯 權證押寶長天期

AI供應鏈長線前景穩健。法人認為，儘管短期面臨波動，AI供應鏈長期需求不變，建議投資人長線布局如台積電（2330）、世芯-KY（3661）等大型AI股，或是以資金門檻較低認購權證介入。

摩根士丹利（大摩）研究團隊解析，2025年生成式AI將帶來正向投資報酬率（ROI），並有望在2028年為生成式AI體與網路產業創造1.1兆美元的營收機會。此外，輝達（NVIDIA）在近期財報電話會議中也強調，「長期思維」（Long thinking）將驅動額外的市場需求。

台積電宣布將在美國擴大投資後，外資高盛、大摩證券紛紛出具最新報告，重申正面評級，分別維持「買進」、「優於大盤」評等。

台積電在美國進一步擴張符合預期，主要原因包括：降低關稅、地緣政治、集中生產（目前95%產能位於台灣）等風險，以滿足美國客戶需求間的戰略決策。值得注意的是，在近期ASIC熱潮中，大摩提醒，根據供應鏈調查，客戶基於「樂觀預期」可能已經過度預訂。其中，AMD、Google TPU和Intel Habana等大摩都已下調預測。此外，雖然AI資本支出強勁增長，但大摩建議，在ASIC設計產業中保持選擇性，並看好世芯-KY等，並給予「優於大盤」評級。

權證發行商建議，可挑選價內外10%以內、剩餘天數超過120天的權證參與行情。