鴻海、大立光 四檔來電

蘋果預計3月將推出搭載M4處理器的MacBook Air等高階新品中，市場看好鴻海（2317）、大立光（3008）營運將受惠，權證券商建議，可利用中長天期、價內外15%以內、有效天期120天以上認購權證，參與相關個股走勢。

市場法人指出，蘋果最受歡迎的筆電MacBook Air可望在3月推出搭載M4晶片的新機種，有助催動換機潮，為相關供應鏈上半年淡季營運增添動能。

鴻海在受惠AI伺服器產線過年持續加班，使GB200組裝良率明顯提升，推升出貨量一併成長，帶動1月營收優於市場預期，並將第1季營運展望由年對年顯著成長上修至強勁成長。市場推估，第1季有望出貨1,000櫃GB200，且隨GB200放量出貨，推估鴻海營運也將逐季成長。

市場預估鴻海2025年AI伺服器營收占比將占雲端網路產品營收55~60%，而雲端網路產品營收占比達總營收40%，營收貢獻相當於消費智能產品，並成為集團第一大營收貢獻的產品別下，看好每股純益將成長至15元。

大立光在第1季展望上，iPhone16降價進入中國政府手機補貼名單中，淡季中推升銷量較2023年同期成長，加上iPhone 16e主鏡頭出貨，營運淡季不淡；Android旗艦機受惠於中國政府手機補貼政策，可望延續高階機鏡頭出貨動能，預估第1季營收143億元，季減21.4%，稅後純益52.4億元，季減39.5%，EPS 39.2元。