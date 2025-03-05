貿聯、技嘉 押寶90天期

台股昨（5）日隨外資賣壓趨緩，展開跌深反彈走勢，貿聯-KY（3665）、技嘉（2376）等兩檔人工智慧（AI）概念股表現相對強勢，後市仍有輪動機會，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

貿聯-KY主動式乙太網路纜線（AEC）於2024年12月、2025年元月各有一條產線加入量產，加上需求上揚，帶動元月、2月營收分別達55.5億元、50.0億元高檔水準，法人上修第1季營收預估值，換算約可季增高個位數百分比，年增25%。

圖／經濟日報提供

法人指出，貿聯-KY於2022年整合集團高速傳輸相關團隊，加大投入該領域，並提供客戶從線束至連接器等完整解決方案，同時全球化布局更加深客戶合作意願，2023年已通過AI伺服器產品認證，2024年進一步取得GB200合格供應商資格，相關產品預計第1季底放量出貨。

輝達（NVIDIA）於美國消費性電子展（CES）正式發表全新Blackwell GPU架構的GeForce RTX 50系列顯卡，在AI效能、光線追蹤與渲染效能較前代分別提高三倍、二倍、1.5倍，法人看好性能大幅提升與更具吸引力價格下，有望刺激市場需求，添增技嘉板卡出貨動能。

法人看好技嘉今年AI伺服器業務發展，除深耕二線CSP客戶外，企業端滲透率亦逐步提升，長期可望受惠美超微（Supermicro）轉單效益。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。