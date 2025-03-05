期貨商論壇／生技期 回測季線

美國總統川普3日表示，4日起對加墨商品課徵25%關稅，此外，將對中國所課關稅稅率從10%調高為20%，加拿大與中國隨即宣布報復措施，預料全球供應鏈都將受到衝擊。

生技產業相較於科技大廠及傳統製造業受到的衝擊可能較小，因生技供應鏈較為分散，許多關鍵藥物、疫苗與產品的生產基地不僅集中於中國，也涵蓋美歐與其他亞洲國家，影響有限。此外，全球對新藥、疫苗和基因療法的需求持續增加，生技的長期發展動能不會因貿易戰而受到根本性影響。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦之產業，其契約規模約為20萬元，而保證金為14,000元，槓桿約為14倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨近期呈現震盪走低格局，接連跌破短中期均線，回測季線，在站穩季線過後才有機會反彈。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）