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台指期 外資減碼空單

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（5）日開高走高，在權王台積電（2330）回神領軍下，電子權值股普遍上漲，終場大漲275點、漲幅1.22%、收在22,871點；台指期則大漲300點、至22,888點。期貨商建議，由於目前台積電受消息面影響，均線格局較差，尚未出現技術面底部前，台指期操作建議短單操作為宜。

股期雙市昨日正價差為16.1點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,570口至14,123口，其中外資淨空單減少3,109口至40,914口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,578口至9,809口。

其中，外資現貨賣超，期貨淨空單縮減；自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為8,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在16,800點。全月未平倉量put/call ratio值由0.85上升至0.97，VIX指數下降0.84至21.15。

整體來說，目前指數維持大區間震盪，後續表現仍以台積電馬首是瞻；目前台積電受消息面影響，均線格局較差，尚未出現技術面底部前，台指期操作建議短單操作為宜。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為樂觀，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面呈現保守。技術面上，目前台股多空於半年線震盪拉鋸，目前在台股季線轉作壓力下，短線反彈可保守操作。

元富期貨認為，就技術面觀察，隨電子權值股回神，台指期呈現開高走高格局，終場指數大漲300點，以紅K棒作收、日K連三紅。目前指數成功收復半年線，逐漸收復本周初的跳空缺口，不過同時將面對到多條下彎均線反壓，上檔壓力沉重，需時間來消化賣壓。

台指期 台積電 選擇權

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