台指期反彈 打上問號

台股昨（4）日跳空開低，隨逢低買盤進場拉抬，權值王台積電（2330）也回穩至千元之上，指數跌幅收斂，終場下跌159點、收在22,596點；台指期則下跌136點、至22,588點。期貨商建議，目前台指期上方有多條均線反壓，可能讓反彈空間有限，因此，先以跌深反彈視之為宜。

股期雙市昨日為逆價差收斂至8.8點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,050口至15,693口，其中外資淨空單減少2,532口至44,023口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少3,236口至12,387口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市不同調；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為8,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

元富期貨認為，受到美股大跌拖累，台指期昨日跳空開低將近500點，所幸回測年線出現逢低買盤進場拉抬，終場跌幅收斂，指數下跌136點，以長紅K棒作收。目前指數上方有多條均線反壓，可能讓反彈空間有限，因此，先以跌深反彈視之為宜，需要時間消化賣壓。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,600點，周賣權最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.74升至0.85，VIX指數上升1.13至21.99，外資台指期買權淨金額為零、賣權淨金額1.5億元，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，大盤昨日雖守穩區間下沿22,500點重要關卡，但後續須注意川普動態，及大陸兩會的會議結果，投資人務必留意相關風險。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守。技術面上，目前台股波動率持續走高，短線在台股3月3日空方缺口無法突破下，台股反彈可保守操作。