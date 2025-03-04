全民權證／台特化 兩檔喊衝

台特化（4772）受惠台積電宣布將再投資1,000億美元在美國建廠，總額達到1,650億美元。除了先前承諾的三座半導體製造廠之外，台積電將另外建造三座半導體廠、二座先進封裝廠和一座研發中心，消息帶動設備供應鏈族群股價。

台特化為半導體特氣及特殊化學品的開發製造商，為半導體先進製程用關鍵性材料矽乙烷製造商，年產能26.4噸，主要應用於半導體產業化學氣相沉積（CVD）製程，為目前Logic IC先進製程中（14nm-3nm）矽乙烷供應量占比全球第一業者。法人認為，隨著半導體朝先進製程推進，台特化在高階矽烷氣體領域具競爭優勢。

看好台特化表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期120天以上的權證介入。（元富證券提供）

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