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聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

全民權證／信驊 買價內外10%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

信驊（5274）去年稅後純益約25.7億元，年增155.3%，每股純益（EPS）68.04元，獲利創下歷史新高紀錄。今年通用型伺服器市況應與去年持平，AI伺服器出貨依舊相當強勁，產業大趨勢仍有利信驊。

集邦科技（TrendForce）正向看待在2025年AI伺服器需求持續不墜，加上單位平均單價貢獻較高，產值有機會提升至近2,980億美元，使得AI伺服器占整體伺服器產值比重，將由2024年的67%提升到2025年的72%。

法人指出，2026年Intel推出下一代伺服器平台Oak Stream，信驊可分食的內涵價值將大幅提高至35美元以上， 2025年底小量出貨，2026年放量。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、有效天期90天以上的認購權證入手。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

伺服器 信驊

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