全民權證／中鋼 優選逾150天

世界行動通訊大會（MWC 2025）本月3日至6日在西班牙巴塞隆納舉行，今年以融合、連接、創造為主題，展出最新技術、產品及解決方案，涵蓋5G、6G、AI、物聯網、智慧城市、AR、VR、機器人、無人機等領域。台股MWC概念股吸睛，但近期盤勢震盪，不妨以相關權證掌握投資契機。

2025-03-04 23:16