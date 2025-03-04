全民權證／中鋼 優選逾150天
中鋼（2002）去年第4季營收865.9億元，季增1%、年減2%，出貨量季減4%，但工程事業營收增加，營業利益9.4億元，較上季轉盈，每股純益（EPS）0.01元。
2024年，中、美、歐平均鋼價年減11%、15%、12%，近日隨烏俄戰事走向終結、川普上任後政策明朗化，鋼市氛圍自谷底翻揚，對國際鋼價有刺激效果，觀察歐、美鋼價自1月低點反彈15%、11%、中國現貨報價於年春節後持穩，寶鋼3月盤價調漲每公噸人民幣100元，終止連續三個月平盤，而中國兩會將於3月登場，有望推出強勁的刺激政策、後續亦有重建需求可期，鋼價獲得支撐。
權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外20%以內、有效天期150天以上的商品介入。（元大證券提供）
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